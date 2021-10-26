Пробне ЗНО-2022: дати проведення тестів
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ЗНО стало обов’язковим під час вступу до закладу "вищої школи" з 2008 року.
Зовнішнє незалежне оцінювання — шанс продемонструвати свої знання для школярів та бажаючих вступити до вищих навчальних закладів. Щоб зробити підготовку ефективнішою в Україні проводять пробне ЗНО, ця послуга платна для учасників.
Український центр оцінювання якості освіти опублікував дати пробного ЗНО на 2022 рік.
Під час такого тестування все — як і під час звичайного екзаменування. Заходи безпеки, зошити та завдання, особливості внесення відповідей до бланка відповідають тому, як проходить для майбутніх студентів основна сесія.
Коли відкривається реєстрація на тестове ЗНО-2022
Реєстрація на обласних сайтах центру оцінювання починається з 5 січня 2022 року і триватиме до 22 числа того ж місяця.
Які предмети можна здати
Здати можна два предмети зі списку. У день пробного ЗНО можна написати лише один тест.
19 березня – українська мова та література, а також окремо українська мова.
26 березня:
- англійська мова
- німецька мова
- Французька мова
- іспанська мова
- хімія
- географія
- фізика
- біологія
- історія України
- математика (різних рівнів)
Коли будуть результати пробного ЗНО
Для тестів, які будуть написані 19 березня, результати будуть доступні з 25 березня. Для решти – з першого квітня.
Вартість пробного ЗНО мають оголосити протягом двох місяців – до 20 грудня.
Раніше "Телеграф" писав, що українці незадоволені якістю освіти через пандемію і сумніваються у доречності зовнішнього оцінювання.
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