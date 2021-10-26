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Пробне ЗНО-2022: дати проведення тестів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На ЗНО вживають особливих заходів безпеки, щоб виключити списування.
На ЗНО вживають особливих заходів безпеки, щоб виключити списування.

ЗНО стало обов’язковим під час вступу до закладу "вищої школи" з 2008 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання — шанс продемонструвати свої знання для школярів та бажаючих вступити до вищих навчальних закладів. Щоб зробити підготовку ефективнішою в Україні проводять пробне ЗНО, ця послуга платна для учасників.

Український центр оцінювання якості освіти опублікував дати пробного ЗНО на 2022 рік.

Під час такого тестування все — як і під час звичайного екзаменування. Заходи безпеки, зошити та завдання, особливості внесення відповідей до бланка відповідають тому, як проходить для майбутніх студентів основна сесія.

Коли відкривається реєстрація на тестове ЗНО-2022

Реєстрація на обласних сайтах центру оцінювання починається з 5 січня 2022 року і триватиме до 22 числа того ж місяця.

Які предмети можна здати

Здати можна два предмети зі списку. У день пробного ЗНО можна написати лише один тест.

19 березня – українська мова та література, а також окремо українська мова.

26 березня:

  • англійська мова
  • німецька мова
  • Французька мова
  • іспанська мова
  • хімія
  • географія
  • фізика
  • біологія
  • історія України
  • математика (різних рівнів)

Коли будуть результати пробного ЗНО

Для тестів, які будуть написані 19 березня, результати будуть доступні з 25 березня. Для решти – з першого квітня.

Вартість пробного ЗНО мають оголосити протягом двох місяців – до 20 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, що українці незадоволені якістю освіти через пандемію і сумніваються у доречності зовнішнього оцінювання.

Теги:
#ЗНО #Тестування #Пробне тестування
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