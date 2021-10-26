Пробне ЗНО-2022: дати проведення тестів

ЗНО стало обов’язковим під час вступу до закладу "вищої школи" з 2008 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання — шанс продемонструвати свої знання для школярів та бажаючих вступити до вищих навчальних закладів. Щоб зробити підготовку ефективнішою в Україні проводять пробне ЗНО, ця послуга платна для учасників.

Український центр оцінювання якості освіти опублікував дати пробного ЗНО на 2022 рік.

Під час такого тестування все — як і під час звичайного екзаменування. Заходи безпеки, зошити та завдання, особливості внесення відповідей до бланка відповідають тому, як проходить для майбутніх студентів основна сесія.

Коли відкривається реєстрація на тестове ЗНО-2022

Реєстрація на обласних сайтах центру оцінювання починається з 5 січня 2022 року і триватиме до 22 числа того ж місяця.

Які предмети можна здати

Здати можна два предмети зі списку. У день пробного ЗНО можна написати лише один тест.

19 березня – українська мова та література, а також окремо українська мова.

26 березня:

англійська мова

німецька мова

Французька мова

іспанська мова

хімія

географія

фізика

біологія

історія України

математика (різних рівнів)

Коли будуть результати пробного ЗНО

Для тестів, які будуть написані 19 березня, результати будуть доступні з 25 березня. Для решти – з першого квітня.

Вартість пробного ЗНО мають оголосити протягом двох місяців – до 20 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, що українці незадоволені якістю освіти через пандемію і сумніваються у доречності зовнішнього оцінювання.