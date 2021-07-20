Майже половина українців проти ЗНО в пандемію і сумніваються в якості освіти (інфографіка)

В Україні продовжує зростати кількість людей, які негативно оцінюють якість сучасної середньої освіти.

До таких висновків дійшов Фонд "Демократичні ініціативи", який проводив опитування з 1 по 7 червня.

У 2021 року 45% опитаних оцінили якість освіти, як низьке. У порівнянні з 2020 роком, цей показник зріс на 9%.

Ще 44% вважає якість освіти посереднім. А ось задоволених виявилося лише 4%.

Порівну розділилися думки людей про необхідність проведення ЗНО під час пандемії - і за і проти виступили 46% опитаних.

Не дуже позитивно українці сприймають і переведення навчання на дистанційну форму. У містах лише трохи більше половини (56%) поставилися до такого схвально, а ось в селах проти дистанційки виступило аж цілих 72% опитаних.

Як повідомлялося раніше, в 2021 році ЗНО з математики не склали більш ніж 30% учасників.