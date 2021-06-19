Это же мина замедленного действия: в Украине бьют тревогу из-за результатов ВНО

15 июня в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году не сдали тест по математике 31,11% участников (приняли участие 244 839 человек).

Члены экспертной комиссии приняли решение установить пороговый балл по математике - 10.

В сети активно обсуждают результаты украинских школьников. Одни пишут ужас, почему так мало, другие - ужас, почему так много. Стоит отметить, что 10 баллов можно было набрать из 67 возможных.

Украинская журналистка и экс-советница министра образования Иванна Коберник на своей странице в Фейсбук написала, что сама попробовала решить тест и за 20 минут без труда набрала 10 баллов.

Коберник отмечает, что Министерство образования игнорирует проблему, того что детей плохо учат в школе: "Проблема не в пороговом балу, а в том, что украинских детей очень плохо учат математике. И органы власти, ответственные за осуществление образовательной политики, должны этим заниматься. Но самое ответственное за это МОН - лидер игнорирование проблем. Его действующие руководители - министр и заместители - утверждают, что дистанционное обучение не повлияло на уровень образования детей, в то время как лидеры более благополучных стран бьют тревогу и выделяют дополнительные финансы и дополнительных учителей, чтобы преодолеть пробелы в знаниях детей, образовавшиеся через карантины и пандемические ограничения..."

Журналист Виктор Шлинчак также прокомментировал плачевные результаты школьников и напомнил, что в Германии абитуриенты сдают математику фактически на все специальности: "Математика - это в первую очередь системное мышление, внимание и логика. Именно поэтому, например, при вступлении в немецкие штудиенколлеги (подготовительный год перед обучением в вузах) иностранные абитуриенты фактически на все специальности сдают математику - и будущие врачи, и химики, и биологи. Не говоря уже о точных науках".

Также Шлинчак задался вопросом, как эти люди будут в будущем голосовать на выборах: "А если предположить, что у трети украинского подрастающего поколения отсутствуют математические способности (считай - причинно-следственные связи и та же логика), можно только представить, как будут эти люди голосовать уже на следующих выборах".

На что журналист Игорь Соловей ответил, что это "настоящая мина замедленного действия":

Напомним, в конце июня - начале июля для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, проведут дополнительную сессию.