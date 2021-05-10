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Понедельник, 10.05.2021
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Готовимся к тестированию: в какие дни пройдут ВНО по всем предметам и когда будут результаты (инфографика)

Готовимся к тестированию: в какие дни пройдут ВНО по всем предметам и когда будут результаты (инфографика)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине близится время проведения Внешнего независимого оценивания. 

В этом году основная сессия будет проходить с 21 мая по 15 июня, а дополнительная - с 29 июня по 16 июля. 

"Телеграф" решил составить памятку учащимся, в которой приводит даты проведения тестирования по всем предметам. 

Желающим пройти тестирование в 2021 году дали выбор, сдавать украинский язык или украинский язык и литературу. 

Обязательным предметом для сдачи также будет математика. Еще один предмет можно выбрать из списка, куда входят: 

  • иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский);
  • история Украины;
  • физика;
  • биология;
  • география. 

О результатах основной сессии будет сообщено не позднее 30 июня, а дополнительной - 25 июля. 

ВНО в Украине - даты

Как сообщалось ранее, украинским ученикам дали возможность выбирать между ВНО и ГИА

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, ВНО, МОН.
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