Готовимся к тестированию: в какие дни пройдут ВНО по всем предметам и когда будут результаты (инфографика)

В Украине близится время проведения Внешнего независимого оценивания.
В этом году основная сессия будет проходить с 21 мая по 15 июня, а дополнительная - с 29 июня по 16 июля.
"Телеграф" решил составить памятку учащимся, в которой приводит даты проведения тестирования по всем предметам.
Желающим пройти тестирование в 2021 году дали выбор, сдавать украинский язык или украинский язык и литературу.
Обязательным предметом для сдачи также будет математика. Еще один предмет можно выбрать из списка, куда входят:
О результатах основной сессии будет сообщено не позднее 30 июня, а дополнительной - 25 июля.
Как сообщалось ранее, украинским ученикам дали возможность выбирать между ВНО и ГИА.