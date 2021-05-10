Готовимся к тестированию: в какие дни пройдут ВНО по всем предметам и когда будут результаты (инфографика)

В Украине близится время проведения Внешнего независимого оценивания.

В этом году основная сессия будет проходить с 21 мая по 15 июня, а дополнительная - с 29 июня по 16 июля.

"Телеграф" решил составить памятку учащимся, в которой приводит даты проведения тестирования по всем предметам.

Желающим пройти тестирование в 2021 году дали выбор, сдавать украинский язык или украинский язык и литературу.

Обязательным предметом для сдачи также будет математика. Еще один предмет можно выбрать из списка, куда входят:

иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский);

история Украины;

физика;

биология;

география.

О результатах основной сессии будет сообщено не позднее 30 июня, а дополнительной - 25 июля.

Как сообщалось ранее, украинским ученикам дали возможность выбирать между ВНО и ГИА.