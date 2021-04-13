Выпускникам дали возможность выбирать между госаттестацией и ВНО: что это значит

Верховная Рада дала возможность выпускникам выбирать вариант оценки их знаний по окончанию полного общего среднего образования для получения соответствующего документа – Внешнее независимое тестирование (ВНО) или государственную итоговую аттестацию.

Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014, о чем можно узнать из онлайн трансляции заседания Верховной Рады.

"За" проголосовали 298 парламентариев. Предполагается, что таким образом удастся уменьшить риски заболевания коронавирусом.

Отметим, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект за основу и в целом.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что китайской вакциной от коронавируса CoronaVac, которую начали поставлять в регионы в понедельник, 12 апреля, будут прививать тех, кто будет непосредственно принимать участие в организации ВНО.