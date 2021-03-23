Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году

В Министерстве образования и науки рассказали, когда пройдет пробное ВНО, а также основные и дополнительные сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Информацию об этом обнародовала пресс-служба МОН.
По данным ведомства пробное ВНО состоится 10 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса, его участники смогут выбрать лишь один предмет. Тем не менее, участники смогут скачать тестовые тетради по всем предметам и пройти тест дома, внести ответы в формы на специальном ресурсе и определить результаты.
Результаты пробного ВНО станут известны 16 апреля.
Основная же сессия будет проходить в конце мая и начале июня:
Каждый участник ВНО сможет пройти тестирование по не более чем 5-ти предметах.
Результаты будут обнародованы в следующие даты:
С 26 июня по 16 июля будет проходить дополнительная сессия ВНО, ее результаты станут известны до 23 июля.
Как сообщалось, по состоянию на 23 марта в Украине в "желтой" зоне осталась лишь одна область - Херсонская.