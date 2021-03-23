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Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году

Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

В Министерстве образования и науки рассказали, когда пройдет пробное ВНО, а также основные и дополнительные сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году. 

Информацию об этом обнародовала пресс-служба МОН

По данным ведомства пробное ВНО состоится 10 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса, его участники смогут выбрать лишь один предмет. Тем не менее, участники смогут скачать тестовые тетради по всем предметам и пройти тест дома, внести ответы в формы на специальном ресурсе и определить результаты.   

Результаты пробного ВНО станут известны 16 апреля. 

Основная же сессия будет проходить в конце мая и начале июня: 

  • 21 мая - химия,
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая - английский язык,
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня - история Украины,
  • 7 июня - физика,
  • 10 июня - биология,
  • 15 июня - география.

Каждый участник ВНО сможет пройти тестирование по не более чем 5-ти предметах. 

Результаты будут обнародованы в следующие даты: 

  • до 4 июня - химия,
  • до 18 июня - иностранные языки,
  • до 22 июня - математика, математика (задания уровня стандарта),
  • до 25 июня - украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,
  • до 30 июня - география.

С 26 июня по 16 июля будет проходить дополнительная сессия ВНО, ее результаты станут известны до 23 июля. 

ВНО 2021

ВНО 2021

Как сообщалось, по состоянию на 23 марта в Украине в "желтой" зоне осталась лишь одна область - Херсонская.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ВНО, Минобразования, МОН, Коронавирус.
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