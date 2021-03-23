Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году

В Министерстве образования и науки рассказали, когда пройдет пробное ВНО, а также основные и дополнительные сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба МОН.

По данным ведомства пробное ВНО состоится 10 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса, его участники смогут выбрать лишь один предмет. Тем не менее, участники смогут скачать тестовые тетради по всем предметам и пройти тест дома, внести ответы в формы на специальном ресурсе и определить результаты.

Результаты пробного ВНО станут известны 16 апреля.

Основная же сессия будет проходить в конце мая и начале июня:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Каждый участник ВНО сможет пройти тестирование по не более чем 5-ти предметах.

Результаты будут обнародованы в следующие даты:

до 4 июня - химия,

до 18 июня - иностранные языки,

до 22 июня - математика, математика (задания уровня стандарта),

до 25 июня - украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

до 30 июня - география.

С 26 июня по 16 июля будет проходить дополнительная сессия ВНО, ее результаты станут известны до 23 июля.

Как сообщалось, по состоянию на 23 марта в Украине в "желтой" зоне осталась лишь одна область - Херсонская.