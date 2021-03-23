В Украине лишь одна область осталась в "желтой" зоне карантина (карта)

В Украине ухудшается ситуация с распространением коронавируса и все больше областей попадают в "оранжевую" зону по уровню эпидемиологической опасности.

Как сообщает Телеграм-канал "Коронавірус_інфо", по состоянию на 23 марта в Украине в "желтой" зоне осталась лишь одна область - Херсонская.

Там напомнили, что еще месяц назад в "желтой" зоне находилась вся территория страны, кроме Ивано-Франковской области.

В сравнении с 22 марта "краснозонных" областей в Украине не прибавилось, но за день в "оранжевую" зону перешли Волынская, Ровенская, Харьковская, Кировоградская и Запорожская области.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 23 марта было зарегистрировано 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом за сутки от осложнений COVID-19 скончались 333 человека, что является рекордом по суточной смертности со времен начала пандемии.