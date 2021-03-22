Карантин в Украине: список "красных" регионов расширился до 8 (инфографика)

По данным на понедельник, 22 марта, в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Об этом можно судить из данных Министерства здравоохранения.

Те области, которые до сих пор остаются в "желтой зоне" можно пересчитать по пальцам: Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

В "оранжевую зону" входят:

Винницкая

Днепропетровская

Донецкая

Луганская

Львовская

Николаевская

Полтавская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черниговская

Как сообщал "Телеграф", ранее за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.