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Понедельник, 22.03.2021
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Карантин в Украине: список "красных" регионов расширился до 8 (инфографика)

Карантин в Украине: список "красных" регионов расширился до 8 (инфографика)
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф

По данным на понедельник, 22 марта, в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Об этом можно судить из данных Министерства здравоохранения.

Те области, которые до сих пор остаются в "желтой зоне" можно пересчитать по пальцам: Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Мы со скоростью звука летим к катастрофе: в Украине бьют тревогу из-за числа госпитализаций больных COVID-19

В "оранжевую зону" входят:

  • Винницкая
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черниговская

Красная зона в Украине

Как сообщал "Телеграф", ранее за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Красная зона, Covid-19.
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