В Киеве и Черниговской области приняли важное решение о проведении пробного ВНО

Ограничение функционирования общественного транспорта заставило организаторов ВНО перенести даты проведения пробного тестирования в Киеве и Черниговской области на 24 апреля.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

В остальных регионах страны пробное ВНО состоится, как и планировалось изначально - 10 апреля.

Таким образом, для жителей Киева и Черниговской области будут изменены и даты внесения ответов в сервис по определению результатов - с 24 по 28 апреля.

Для жителей остальных регионов эти даты остаются прежними - с 10 по 14 апреля.

Участники пробного ВНО смогут с 10 до 28 апреля ознакомиться также с тестами по предметам, на которые они зарегистрированы не были.

"Например, если участник из г.Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому учебному предмету 24 апреля и занесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы из этих учебных предметов к сервису определения результатов", - говорится в сообщении.

Все участники пробного тестирования смогут узнать свои результаты до 30 апреля.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 5 апреля, на фоне стремительного распространения коронавируса в Киеве ввели локдаун.