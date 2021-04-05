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В Киеве и Черниговской области приняли важное решение о проведении пробного ВНО

В Киеве и Черниговской области приняли важное решение о проведении пробного ВНО
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: УЦОКО

Ограничение функционирования общественного транспорта заставило организаторов ВНО перенести даты проведения пробного тестирования в Киеве и Черниговской области на 24 апреля. 

Об этом сообщается на сайте УЦОКО

В остальных регионах страны пробное ВНО состоится, как и планировалось изначально - 10 апреля. 

Таким образом, для жителей Киева и Черниговской области будут изменены и даты внесения ответов в сервис по определению результатов - с 24 по 28 апреля. 

Для жителей остальных регионов эти даты остаются прежними - с 10 по 14 апреля. 

Участники пробного ВНО смогут с 10 до 28 апреля ознакомиться также с тестами по предметам, на которые они зарегистрированы не были. 

"Например, если участник из г.Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому учебному предмету 24 апреля и занесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы из этих учебных предметов к сервису определения результатов", - говорится в сообщении. 

Все участники пробного тестирования смогут узнать свои результаты до 30 апреля. 

Как сообщалось ранее, с понедельника, 5 апреля, на фоне стремительного распространения коронавируса в Киеве ввели локдаун.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Черниговская область, ВНО.
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