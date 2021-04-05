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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы

В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы

В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф

В Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом Covid-19 в городе.

Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, с понедельника и "как минимум до 16 апреля":

  • Столица закрывает все школы и детские сады.
  • Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
  • Руководители же учреждений, предприятий и компаний должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.
  • Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
  • Продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.

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Таким образом, с понедельника  большинство киевлян не смогут пользоваться услугами общественного транспорта.

Вместе с тем, городские чиновники объяснили, чем нынешняя ситуация с транспортом в Киеве отличается от той, которая была год назад.

Как сообщил в понедельник утром Кличко, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 458 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 167 668), в том числе 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет. За сутки в Киеве 32 летальных случая от вируса (всего 3 617).

В больницы города был госпитализирован 61 больной коронавирусом. При этом еще 409 человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели же коронавирус за воскресенье 7 человек (всего 107 559).

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72). 

Как сообщалось, 31 марта начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день больницы в Киеве загружены на 95% и почти все реанимационные кровати в них заполнены.

Вместе с тем, еще в середине марта в Киеве против введения локдауна митинговали представители малого бизнеса. 19 марта несколько десятков митингующих собрались под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, Транспорт, Метро, Ограничения, 5 апреля, Локдаун.
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