CoronaVac везут в регионы Украины: кому повезет первыми "уколоться" китайской вакциной (видео)

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что китайская вакцина от коронавируса, CoronaVac, которую обещали поставить в регионы Украины в понедельник, 12 апреля, уже отправилась на места.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области", - заявил министр.

По словам Степанова, вакциной CoronaVac привьют:

полицейских;

маломобильные группы населения (инвалидов);

лиц, которые ухаживают за инвалидами;

олимпийцев;

паралимпийцев;

людей, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании (ВНО).

"Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивирована, то есть создана на основе "убитого" вируса", - уточнил министр.

Степанов также напомнил, что вакциной CoronaVac привился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Китае заявили, что CoronaVac мало эффективна и для лучшего результата требует "поддержки" другими вакцинами.