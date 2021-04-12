CoronaVac везут в регионы Украины: кому повезет первыми "уколоться" китайской вакциной (видео)

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что китайская вакцина от коронавируса, CoronaVac, которую обещали поставить в регионы Украины в понедельник, 12 апреля, уже отправилась на места.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области", - заявил министр.
По словам Степанова, вакциной CoronaVac привьют:
"Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивирована, то есть создана на основе "убитого" вируса", - уточнил министр.
Степанов также напомнил, что вакциной CoronaVac привился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Китае заявили, что CoronaVac мало эффективна и для лучшего результата требует "поддержки" другими вакцинами.