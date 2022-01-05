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В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО: где зарегистрироваться и график проведения

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Регистрацию на пробное ЗНО-2022 открыли 5 января Новость обновлена 05 января 2022, 10:11
Регистрацию на пробное ЗНО-2022 открыли 5 января

Пробное ВНО – шанс проверить свои знания перед сдачей окончательного тестирования

В Украине в среду, 5 января, стартовала регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Пробные тесты школьники смогут сдать 19 и 26 марта — по украинскому языку и другим предметам соответственно.

Об этом идет речь в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что регистрация на пробное ЗНО будет продолжаться в период с 5 по 22 января. Для этого необходимо перейти на сайт соответствующего регионального центра оценки качества образования и заполнить специальную форму.

Пробное тестирование платное и его стоимость в регионах колеблется от 213 до 309 гривен. Разница в ценах связана со стоимостью печати и доставки материалов по областям, а также от количества участников, решивших сдать тест.

Известно, что пробное ЗНО состоится в следующие даты:

  • 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 26 марта – по истории Украины, математике, математике (уровню стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Всех участников тестирования проинформируют о времени и месте прохождения пробного теста до 10 марта, а затем на специально созданных информационных страницах появятся и результаты тестирования. По украинскому языку результаты должны быть опубликованы 25 марта, а по другим предметам – 1 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году внесли изменения. В частности, в части о проведении экзаменов во время карантина.

Теги:
#Украина #ВНО #Тестирование #Пробное ВНО
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