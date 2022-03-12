В Україні планують відновити навчання у 14 областях: подробиці

В українських школах планують відновити навчання вже найближчими днями

З 14 березня в Україні частково відновлять освітній процес у 14 областях країни. Решта регіонів прийматимуть рішення щодо подальших дій в залежності від розвитку ситуації в рамках воєнного стану.

Вказану інформацію у суботу, 12 березня, оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами чиновника, освітній процес планують відновити хоча б у тих регіонах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити. Проте, враховуючи те, що наразі повітряна тривога оголошується по кілька разів на добу, представники Міністерства освіти рекомендують закладам тимчасово призупинити освітній процес, або ж зробити його дистанційним чи проводити навчання у змішаній формі.

Рішення про те, як у подальшому проходитиме навчання дітей в Україні покладено на військово-цивільні адміністрації.

Також варто відзначити, що для школярів, які на момент бойових дій в Україні переїхали до інших регіонів країни, за згодою батьків, матимуть змогу долучитися до освітнього процесу у навчальних закладах за місцем тимчасового проживання.

Окрім цього, для вчителів у платформі "Всеукраїнська школа онлайн" було створено так званий "Кабінет вчителя", завдяки якому можна створювати віртуальні класи, а також персональну освітню траєкторію для кожного учня.

Відеозвернення Сергія Шкарлета

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прийняли рішення скасувати пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало пройти в країні 19 та 26 березня.