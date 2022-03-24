В Украине из-за войны фактически отменили ВНО и ГИА: подробности

Абитуриенты будут поступать в вузы в 2022 году по специальной процедуре.

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения изменят процедуру поступления в высшие учебные заведения. Речь об отмене ГИА, ВНО, единого вступительного экзамена и профессионального вступительного испытания.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина.

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Так, Верховная Рада в четверг, 24 марта, приняла соответствующий законопроект №7132, которым предусматривается:

• выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА);

• вступление в высшие образования в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Гришина добавила, что решение об упрощении ВНО в 2022 году вынужденное, ведь сейчас нет возможности обеспечить надлежащую подготовку всех без исключения абитуриентов к тестированию.

К тому же, гражданская инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под постоянной угрозой ударов со стороны войск страны-агрессора. Проведение ГИА, ВНО и других экзаменов лишний раз будет подвергать молодежь опасности.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм поступления. Наше главное задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий", – подчеркнула депутат.

Добавляется, что упрощенная процедура поступления в вузы будет только в 2022 году – это вынужденное решение в условиях войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют возобновить обучение в 14 областях.