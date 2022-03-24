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В Україні через війну фактично скасували ЗНО: подробиці

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вступна кампанія у 2022 році не скасовується Новина оновлена 24 березня 2022, 18:26
Вступна кампанія у 2022 році не скасовується

Абітурієнти вступатимуть до ВНЗ у 2022 році за спеціальною процедурою.

В Україні через повномасштабне російське вторгнення змінять процедуру вступну до вищих навчальних закладів. Мова про скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від "Слуги Народу" Юлія Гришина.

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Так, Верховна Рада у четвер, 24 березня, ухвалила відповідний законопроєкт №7132, яким передбачається:

• випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА);

• вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування.

Гришина додала, що рішення про спрощення ЗНО у 2022 році є вимушеним, адже зараз немає можливості забезпечити належну підготовку всіх без виключення абітурієнтів до тестування.

До того ж цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, перебувають під постійною загрозою ударів з боку військ країни-агресора. Проведення ДПА, ЗНО та інших випробувань зайвий раз наражатиме молодь на небезпеку.

"Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій", – наголосила депутатка.

Додається, що спрощена процедура вступу до ВНЗ буде лише у 2022 році — це вимушене рішення в умовах війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують відновити навчання у 14 областях.

Теги:
#Україна #ЗНО #Вступна кампанія #ДПА
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