Часть школьников заканчивает учебный год: где в Украине уже начинаются каникулы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 36
Детям сделали немало поблажек из-за войны
В пятницу, 27 мая, ученики общеобразовательных школах Черкасс, Житомира и Днепра отправились на заслуженный летний отдых в виде каникул. Их примеру также последовала часть одесских школьников, ведь в этой области учебный год позволили закончить в любой момент до 30 мая.
Больше подробностей по регионам расскажет "Телеграф".
Актуальная и свежая информация — читайте наш Telegram
В связи с войной Министерство образования отменило действие своей предыдущей рекомендации, где школам советовали закончить учебу до 1 июня. Теперь общеобразовательные заведения могут самостоятельно определить, когда именно отпускать школьников на каникулы.
Пока еще некоторые регионы определяются, мы опубликуем список городов, где точно известны с датой финала учебного года.
- 27 мая — Черкассы, Житомир, Днепр;
- не позже 30 мая — Одесса и область;
- 31 мая — Киевщина, Львовщина (начинает уходить на каникулы, но отдельные школы учатся и в июне — список ПО ССЫЛКЕ);
- 3 июня — Харьков;
- 4 июня — Черниговская область;
- первые числа июня — Хмельницкий.
Добавим, что еще 30 апреля учеба завершилась для школьников в Херсонской области. Такое решение было принято из-за активных военных действий, а также временной оккупации региона. Также досрочно начались летние каникулы и в Запорожской области.
Между тем в захваченном оккупантами Мариуполе подход к отдыху школьников совершенно другой. Россияне решили продлить учебный год до сентября, чтобы перевести детей на российское обучение.
Также мы рассказывали, что ожидает выпускников школ в этом году и каким образом будет изменено привычное ВНО.