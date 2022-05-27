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Часть школьников заканчивает учебный год: где в Украине уже начинаются каникулы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Минимум три области завершили учебу в последнюю пятницу мая Новость обновлена 27 мая 2022, 10:56
Минимум три области завершили учебу в последнюю пятницу мая

Детям сделали немало поблажек из-за войны

В пятницу, 27 мая, ученики общеобразовательных школах Черкасс, Житомира и Днепра отправились на заслуженный летний отдых в виде каникул. Их примеру также последовала часть одесских школьников, ведь в этой области учебный год позволили закончить в любой момент до 30 мая.

Больше подробностей по регионам расскажет "Телеграф".

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В связи с войной Министерство образования отменило действие своей предыдущей рекомендации, где школам советовали закончить учебу до 1 июня. Теперь общеобразовательные заведения могут самостоятельно определить, когда именно отпускать школьников на каникулы.

Пока еще некоторые регионы определяются, мы опубликуем список городов, где точно известны с датой финала учебного года.

  • 27 мая — Черкассы, Житомир, Днепр;
  • не позже 30 мая — Одесса и область;
  • 31 мая — Киевщина, Львовщина (начинает уходить на каникулы, но отдельные школы учатся и в июне — список ПО ССЫЛКЕ);
  • 3 июня — Харьков;
  • 4 июня — Черниговская область;
  • первые числа июня — Хмельницкий.

Добавим, что еще 30 апреля учеба завершилась для школьников в Херсонской области. Такое решение было принято из-за активных военных действий, а также временной оккупации региона. Также досрочно начались летние каникулы и в Запорожской области.

Между тем в захваченном оккупантами Мариуполе подход к отдыху школьников совершенно другой. Россияне решили продлить учебный год до сентября, чтобы перевести детей на российское обучение.

Также мы рассказывали, что ожидает выпускников школ в этом году и каким образом будет изменено привычное ВНО.

Теги:
#Украина #Дети #Школа #Учебный год #Учеба #Летние каникулы