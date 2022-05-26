В разбитом Мариуполе вывели пропаганду рф на новую "высоту": такого еще не делали

Людей кормят новостями вместо еды

В оккупированном Мариуполе, где на днях начали выдавать местным жителям российские паспорта, полным ходом продолжается оболванивание населения. Выжившие под бомбардировками горожане вынуждены регулярно встречаться с роспропагандой у пунктов с гуманитаркой, водой или в местах оформления документов.

Больше деталей стало известно от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Россияне активно работают над тем, чтобы вложить свою "правду" в головы жителям Мариуполя. Со среды, 25 мая, по городу курсирует три пропагандоавтомобиля — микробусы с громкоговорителями. На протяжении дня эти машины катаются по разным районам Мариуполя, транслируя российскую пропаганду о происходящем в Украине. Подобного на подконтрольных рф территориях еще не было.

Также возле пунктов с гуманитаркой, водой или местом оформления различных документов начали размещать огромные 75-миллиметровые экраны, где показывают новости рф. Ни слова правды о войне людям не показывают, однако в большинстве случаев взять другие данные людям неоткуда.

"Практика "нечем кормить, корми ложью" набирает оборотов. Цинизм высшей степени", — говорит Андрющенко.

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Также чиновник отметил, что в Мариуполе хотят отменить летние каникулы для школьников. Учебный год таким образом продлится до 1 сентября, а все это время учеников будут русифицировать. Главная необходимость — подготовить деток к получению информации согласно российским программам обучения.

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю россии и математику на русском", — рассказывает советник мариупольского мэра.

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По его информации, всего в оккупированном и разбитом городе под это дело хотят открыть девять школ. Всего вести уроки согласились 53 педагога.

"По шесть учителей на школу — яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, ранее мы рассказывали историю одного из выживших жителей Мариуполя, которому удалось чудом выбраться на подконтрольную Украине территорию. Чтобы спасти детей, взрослым приходилось искать еду просто на улицах.

Также "Телеграф" писал о том, почему россияне продолжают терять своих солдат на "Азовстали" даже после эвакуации украинских воинов.