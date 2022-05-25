"Азовсталь" несокрушимая: россия продолжает терять вояк в Мариуполе

Грузом-200 в ближайшее время могут стать еще несколько человек

Даже после эвакуации с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе украинских защитников, оккупанты продолжают гибнуть в последнем оплоте украинской обороны. Недавно там на мине подорвались четверо солдат регулярной армии рф, они получили ранения разной степени тяжести.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что к ним добавились еще двое, в этот раз — уже из военных, набранных в псевдогосударстве на территории Донецкой области.

Согласно имеющимся данным, они оба в тяжелом состоянии. "Наши из больницы говорят, без вариантов", — отметил Андрющенко. Он также добавил, что "Азовсталь продолжает биться даже сейчас".

Напомним, территория предприятия подвергалась массовым бомбардировками и обстрелам. Количество авианалетов достигало 40 в день. Российские оккупанты пытаются разминировать хотя бы часть территории, а также освободить от взрывчатых веществ Мариупольский порт, чтобы начать вывозить из оккупированного города то, что можно украсть.

Ранее "Телеграф" писал, что российские прихвостни из так называемого "днр" хотят для украинских солдат трибунала. При этом с частью пленных обращаются сносно — жена командира "Азова" рассказала детали.