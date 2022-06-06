ВСУ отразили россиян на двух направлениях: свежая карта боев в Украине

Россияне пытаются восстановить боеспособность после потерь, которые им нанесли украинские военные

В понедельник, 6 июня, британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине по состоянию на 103-й день борьбы с российскими оккупантами. За сутки россиянам не удалось прорваться ни на одном из направлений — более того, ВСУ нанесли удар по россиянам вблизи трех населенных пунктов Донбасса, чем заставили отступить на ранее занятые рубежи.

Актуальную ситуацию на фронтах наглядно показало Минобороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте, а Генштаб ВСУ рассказал об успехах и неудачах Сил обороны Украины на каждом из направлений.

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Судя по данным карты, линия фронта практически не изменилась за сутки, однако некоторые успехи у украинской армии все же были.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июня

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов к северу от Харькова.

На Харьковском направлении россияне пытаются сдержать продвижение ВСУ к госгранице путем минирования сел Шестаково, Победа и Байрак. Кроме того, враг пытается восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол вблизи станции Купянск-Узловой.

На Славянском направлении враги готовятся к штурму, восполняют потери и готовят личный состав на территории россии. Восстановить боеспособность россияне пытаются и на Донецком направлении.

Силы обороны Украины успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Долгенькое, нанеся вражеской армии потери и заставив отойти. Также было отражено наступление россиян в направлении Новоохтырки и Воронового близ Северодонецка.

Основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении зафиксированы вражеские минометные и артиллерийские обстрелы в районах Татьяновки и Пискуновки, а также ракетный удар по Николаевке.

На Бахмутском направлении реактивной артиллерией вражеская армия обстреляла Берестово, Федоровку и Мироновку, а также нанесла авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты пытаются расширить "кольцо" вокруг ВСУ на Донбассе.