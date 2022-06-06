Оккупанты пытаются расширить "кольцо" вокруг ВСУ на Донбассе (карта)

Российские военные обстреливают не только позиции ВСУ, но и гражданскую инфраструктуру и жилые населенные пункты в окрестностях

Враг продолжает атаковать позиции украинских военных по многим направлениях. Пытается наступать на Славянск с Лиманского направления, чтобы помешать Силам украинского сопротивления, атаковал населенные пункты на Бахмутском направлении с земли и с неба.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечается, что на Слобожанском направлении кроме обстрелов враг пытается восстановить транспортное сообщение и стоит понтонно-железнодорожные переправы через реки.

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В Харьковской области враг обороняется и оборудует защищенные позиции. Пытается сдержать украинскиех военных обстрелами з артиллерии и минометов. Обстрелял Базиловку, Кутузовку, Петровское. Наступление на Славянск продолжается, оккупанты продолжают обстрелы Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Новой Дмитровки и Курульки.

Со стороны Лимана атаковал не только Святогорск, но и штурмует в сторону Старого Каравана и Щурового. Идут бои.

Атака на Святогорск

Щурово и Старый Караван находятся по пути на Славянск

По Славянску, Лисичанску, Ореховому оккупанты палили из авиации ракетами.

Ситуация в Северодонецке продолжает оставаться напряженной — враг продолжает штурм города, обстреливает украинских военных из минометов и артиллерии, страдают Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка.

На Бахмутском направлении враг расширяет географию штурма — атака шла на Камышеваху, Берестовое, Николаевку. Успеха у оккупантов нет, зато есть потери. Бои продолжаются. Возле Бахмута и Берестового россияне также использовали штурмовую и армейскую авиацию и обстреливали украинские позиции из РСЗО, артиллерии и минометов в районе Золотого, Орехового, Горского, Врубовки, Клинового, Белогоровки, Покровского и Роты.

Враг пытается выдвинуться со стороны Попасной и обстреливает в нескольких направлениях

На Авдеевкском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском направлении обстрелы врага не прекращаются. На юге они пытаются инженерно укрепить позиции. Тем не менее украинские военные успешно ликвидируют оккупантов.

Согласно картам боевых действий, украинские силы контратакуют врага не только в Северодонецке, но и на Харьковщине.

Как ранее писал "Телеграф", россия продолжает использовать ракеты, чтобы разрушать гражданскую инфраструктуру — в Киеве из-за обстрелов пострадал вагоноремонтный завод. Россияне заявили, что там были танки — но на фото последствий "прилета" никакой бронетехники под завалами нет.