Украина контратакует в двух местах на востоке: свежая карта боев (видео)

Враг обстреливает позиции военных по всей линии фронта и поливает огнем мирные города

В Северодонецке украинские военные продолжают оттеснять превосходящие силы противника. Враг стягивает и технику, и военных в район, но все равно отступает к восточной окраине города. Также их оттеснили из южных населенных пунктов.

Исследователи Института изучения войны в анализе событий на фронте за минувшие сутки, отмечают, что россия хоть и начала наступление к Славянску с двух направлений — юго-восточнее Изюма и западнее Лимана, но вероятность того, что они смогут продвинуться мала, ведь приоритет у Северодонецка.

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На север от Харькова ВСУ провели контратаки, а на юге росвойска продолжают обороняться и отстреливаться от украинских Сил обороны.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг выдвинулся к Славянску со стороны Изюма, они атаковали Богородичное и Долгенькое, но безуспешно. Также противник идет на северо-запад от Лимана в районе Святогорска. Сообщается, что они могли продвинуться в пределах 15 км от Славянска. Серьезных перспектив продвижения исследователи не видят, поскольку росвойска нацелены на Северодонецк.

Карта боевых действий на Харьковщине и Луганщине

Ситуация в Северодонецке. В минувший день украинские силы обороны не только остановили продвижение россиян в городе, но и отбросили их на восточную окраину. Также сообщается про успешную контратак ВСУ в Сыротном и Лесной Даче (села на юге Северодонецка). Чтобы поддержать наступление в Северодонецке, Лисичанске, Тошковке и Устиновке враг атакует из минометов, артиллерии и РСЗО. Украинцы им достойно отвечают.

Карта боев вокруг Северодонецка

Оккупанты также продолжают атаковать к востоку от Бахмута, но в наступление не пошли. Штурмы продолжались в Белогоровке, Михайловке, Доломитном. В Авдеевском направлении подтвержденного наступления также не было.

Харьков

Серьезные обстрелы Харькова и окрестностей продолжаются, российские источники заявляют, что украинские силы контратакуют позиции росвойск на севере Харьковщины, в частности в Цуповке, Великих Проходах, Терновой, Старом Салтове.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Враг удерживает оборону, пытается штурмовать в районе Высокополья и Кочубеевки, обстреливают на линии фронта в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.

Карта боев на юге Украины

Накануне стало известно, что временно оккупировано 60% Запорожской области.

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