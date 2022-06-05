ВСУ осуществили успешную контратаку на одном из ключевых направлений: свежая карта

Украинские военные за последние сутки удачно атаковали врагов на нескольких направлениях

В воскресенье 5 июня британская разведка обновила информацию о ситуации на фронтах Украины и поделилась картой боевых действий. По данным разведчиков, за последние сутки Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку в Северодонецке.

Соответствующие данные опубликовало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте. Отмечается, что контратака в Северодонецке могла приостановить оперативный успех россиян, которого им удалось достичь раньше.

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Британская разведка отметила, что Северодонецк теперь считается "спорным" городом, а это значит, что оккупантам его взять не удалось, несмотря на максимальное сосредоточение боевых подразделений на этом направлении.

При этом в Минобороны Британии поделились информацией, что в состав вражеских войск на этом направлении входят мобилизованные из так называемой "ЛНР", а эти "воины" имеют очень плохое оружие и защиту, а также низкий профессиональный уровень подготовки.

Судя по данным карты, наступление ВСУ продолжается в Харьковской и Херсонской областях, при этом в последней украинские военные сумели существенно отбросить вражескую армию.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 июня

Стоит отметить, что по данным Генштаба, российские оккупанты на Донбассе перегруппировались и начали наступление сразу по нескольким направлениям. В частности, на Славянском направлении вражеская армия ведет наступление в направлении Довгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.

Не прекращаются попытки вытеснить позиции ВСУ и захватить Северодонецк и Лисичанск, а также блокировать логистические пути украинской армии.

На Лиманском направлении оккупанты наступают на Святогорск, они пытаются отбросить украинские Силы сопротивления на правобережье Северского Донца.

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В других направлениях ситуация выглядит так:

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении россияне обстреляли Стариково и Екатериновку Сумской области, а также населенный пункт Каменская Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают обстреливать позиции ВСУ в окрестностях города. Зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов в Черкасских Тишках.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в воскресенье, 5 июня, нанесли ракетные удары по территориям Киевщины, Одесщины, Донетчины и Николаевщины.