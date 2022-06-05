Война — день 102: ВСУ сдерживают наступление россиян, в отместку оккупанты разрушают мирные города

Оперативно о главном за 5 июня

В Украине начался 102-й день с начала полномасштабного военного вторжения россии. Мирные города нашей страны продолжают подвергаться обстрелам, а оккупанты разрушают не только жилые дома, но и не гнушаются сжигать церкви. Однако очевидно, что темпы российского наступления заметно замедлились, а на Донбассе, куда они стянули большую часть своих войск, украинские защитники продолжают оказывать жесткое сопротивление. Вместе с тем согласно "оптимистичным" прогнозам министра обороны Украины Алексея Резникова, война может закончиться уже до конца года, однако в россии похоже начали готовить население к затяжному конфликту.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 5 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Уничтожение украинских церквей должно побудить Украинскую православную церковь к выводам, заявил в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, информация за 2 июня доступна в статье: "Война — день 99: ВСУ контратакуют в Херсонской области, но оккупанты давят на Донбассе".

О том, что происходило 3 июня, можно прочитать в материале: "Война — день 100: ВСУ освобождают Херсонщину и дают жару оккупантам на Донбассе".

С новостями за 4 июня можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 101: россияне получают отпор на Донбассе, но готовятся к новому штурму Харьковщины".