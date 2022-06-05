Еще одна страна ЕС даст Украине тяжелое вооружение: о чем речь

Без танков не обойдется

Украинских защитников, дающим отпор российской армии уже более ста дней, вслед за Швейцарией решили поддержать оружием и в правительстве Испании. Предварительно сообщается о вероятных поставках зенитно-ракетных комплексов, а также танков Leopard.

Об этом информирует испанское издание El Pais, которое ссылается на личные источники, приближенные к властям страны. К слову, ранее местные чиновники были готовы поставлять лишь легкое вооружение и боеприпасы.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Вероятное решение испанцев насчет передачи Украине серьезного вооружения уже назвали "качественным скачком в военной поддержке". Вполне возможно, что Киев уже заканчивает получать от Испании зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide. Этот тип оружия имеет небольшую дальность, однако вполне себе подходит для создания проблем вражеским войскам.

ЗРК Shorad Aspide

Дополнительных переговоров также может ожидать система, которую произвели европейская ракетная компания MBDA.

Однако, разумеется, самым важным в этом "комплекте" являются танки. Как известно, боевые Leopard A4 уже около десятка лет находятся в резерве испанской армии. Они были куплены еще в 90-х годах у Германии, однако до сих пор находятся в хорошем состоянии. Естественно, машины нуждаются в дополнительном ремонте, но если все сложится лучшим образом, ВСУ могут получить дополнительные 40 единиц техники.

Танки Leopard A4

Также испанские журналисты утверждают, что украинских солдат предлагают обучить обращению с таким видом танком в два этапа. Первый — на территории Латвии, второй — непосредственно в Испании.

Напомним, что за последние пару недель это далеко не первая хорошая новость насчет поставок вооружения Украине. Ранее о желании предоставить украинцам высококачественные средства ПВО высказалась Германия. Артиллерией обещает помочь правительство Словакии — речь о гаубицах "Сусанна".

Также "Телеграф" писал о том, чего стоит ожидать от нового пакета помощи от США. Подробности раскрыл глава Офиса президента Андрей Ермак.