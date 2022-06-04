Швейцария разрешила Германии передавать свои бывшие танки третьим странам, в том числе и Украине – СМИ

У Германии есть более 40 таких танков, однако с них снято многое оборудование.

Германия может свободно распоряжаться боевыми танками Leopard, ранее принадлежавшими швейцарской армии, в том числе последовать примеру Чехии и передать боевую технику Украине.

Об этом со ссылкой на Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии пишет швейцарское издание "Tages Anzeiger".

"Третьим странам до сих пор не разрешено передавать в Украину военную технику, произведенную в Швейцарии. Федеральный совет так решил… Несмотря на решение Федерального совета, Швейцария впервые разрешает передачу оружия в связи с войной в Украине", — говорится в информации.

При этом издание подчеркивает, что речь идет не о военной технике швейцарского производства, а о боевых танках Leopard из бывших запасов швейцарской армии.

Швейцария продала производителю Rheinmetall Landsysteme (Германия) в 2010 и 2011 годах 42 таких боевых танка Leopard 2 A4.

Вместе с тем с этих машин тогда были демонтированы 120-миллиметровая пушка, система залпового огня, пулеметы, бортовая система связи и другое оборудование. Эти детали остались в Швейцарии в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".

Дальнейшее использование танков является исключительной ответственностью Rheinmetall.

Как сообщалось, 1 июня, во время своего очередного выступления в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит систему ПВО IRIS-T SL.