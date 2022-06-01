Закрывает небо на 40 км: что известно о новейшей системе ПВО IRIS-T SL, передать которую обещает Шольц

Система ПВО относится к новейшим и ыбла принята на вооружение Германии 7 лет назад

В среду, 1 июня, во время своего очередного выступления в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получит систему ПВО IRIS-T SL.

"Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которые имеет Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город", — цитируют канцлера немецкие СМИ.

Хотя СМИ Германии заявили, что Украина получит ракеты IRIS-T, Олаф Шольц явно имел ввиду наземную модификацию этих ракет IRIS-T SL (Surface Launched). Сама IRIS-T является ракетой класса "воздух-воздух", принята на вооружение ВВС Германии в 2005 году и приспособлена только к запуску с самолетов.

Ракеты комплекса оказались настолько удачными, что позднее были разработаны системы для запуска с кораблей – IDAS и земли — IRIS-T SL. Именно последние очевидно и имел ввиду немецкий канцлер.

На дальности 40 км и высоте 20 км – какие самолеты может сбить немецкая ПВО

Разработку наземного варианта комплекса IRIS-T в Германии начали в 2007 году и основное внимание уделили новому двигателю и системе управления. Работы над ракетой и ее испытания заняли 8 лет, пока в 2015 году новая система IRIS-T SL не была принята на вооружение ФРГ.

Ракета IRIS-T SL имеет осколочную боеголовку, способную обеспечить защиту от воздушных атак на 360 градусов и может поражать цели на высоте до 20 км и дальности 40 км. Достигается это благодаря системе управления ракеты оснащенной технологией глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной системы (INS) для автономной навигации.

Встроенный радиочастотный канал передачи данных позволяет корректировать полет ракеты к цели, а высокоточная пассивная инфракрасная ГСН обеспечивает наведение ракеты, повышенную устойчивость к средствам противодействия и высокую точность поражения цели.

Система ПВО IRIS-T SL станет не единственным образцом вооружения, начало поставок которых ожидается в Украину в ближайшее время. Речь идет о системах РСЗО производства США M-270 и М142 HIMARS.