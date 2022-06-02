Ермак о новом пакете помощи от США: "сюрпризы" россиянам не понравятся

Некоторые виды вооружения поступят в Украину в ближайшее время

Глава Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 2 июня, сообщил, что Украина обсудила с США новый пакет военной помощи, а также "сюрпризы", которые точно не понравятся российским оккупантам.

О результатах переговоров Ермак написал в собственном Telegram-канале, отметив, что он вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным общался с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и генералом Марком Милли.

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По словам главы ОП, в новый пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, радиолокационные станции и другие боеприпасы.

Он добавил, что это далеко не последняя помощь от США и во время разговора Украина озвучила и другие нужды, необходимые для победы над российскими оккупантами.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", — резюмировал Ермак.

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Напомним, что 1 июня стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня Himars, которые способны поражать объекты на расстояние более 500 километров. Однако радоваться украинским военным пока рано, ведь на их овладение понадобится около 3 месяцев. При этом в Белом доме отметили, что наши воины не могут их использовать для ударов по территории РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит РСЗО не только от США, но и от Великобритании. Глава МИД Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон и Вашингтон достигли соглашения о передаче РСЗО M270 американского производства на нужды украинских защитников.