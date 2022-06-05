В бою с оккупантами погиб еще один боксер-чемпион

Украина теряет на войне своих лучших сыновей

На войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.

Об этом сообщает Черниговская областная организация федерации бокса Украины в Facebook. В организации отметили, что 27-летний боксер погиб в результате ранения на фронте, врачи, к сожалению, спасти героя не сумели.

Рудич являлся чемпионом Чернигова и области по боксу. На защиту Украины он стал еще в 2014 году.

"К сожалению, вчера (3 июня, — Ред.) Черниговщина потеряла еще одного защитника. После тяжелого ранения и операций скончался 27-летний боксер, чемпион Чернигова и Черниговской области Ярослав Рудич. Он был на защите Украины с 2014 года. Выражаем соболезнования родным и друзьям Ярослава… Почивай с миром, Герой…" — сообщили в областной федерации бокса.

Ранее сообщалось, что на войне с россией погиб бывший боксер, который ранее выступал за "Украинских атаманов". В середине мая оккупанты убили боксера-морпеха.

Напомним, что во время обороны Азовстали погиб боксер из Киева, а в оккупированном Мариуполе во время войны не стало местной легенды бокса.