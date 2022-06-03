Война — день 100: ВСУ освобождают Херсонщину и дают жару оккупантам на Донбассе

Оперативно о главном за 3 июня

Полномасштабная война в Украине длится 100 дней. ВСУ держат оборону на Донбассе, а оккупанты, неся тяжелые потери, пытаются захватить Северодонецк. Там украинские защитники даже застали захватчиков врасплох, удачно проведя контратаку. А на Херсонщине наша армия шаг за шагом освобождает родную землю. Западные партнеры дали четкий ответ по поводу использования ракетных систем залпового огня HIMARS, которые при поступлении на вооружение смогут существенно изменить ситуацию на фронте из-за своей дальнобойности.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных событиях Украины и мира за 3 июня, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Сумма уже зафиксированного ущерба окружающей среде, причиненного в результате агрессии рф против Украины, превышает 200 млрд грн, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение доходов россии от продажи нефти неминуемо.

Напомним, информацию о том, как прошло 31 мая можно прочитать в нашем материале: "Война — день 97: россия всеми силами штурмует Луганщину, теряя позиции на юге Украины".

Новости за 1 июня доступны в публикации: "Война — день 98: ВСУ наступают на юге Украины, но россияне почти захватили руины Северодонецка".

А информация за 2 июня доступна в статье: "Война — день 99: ВСУ контратакуют в Херсонской области, но оккупанты давят на Донбассе".