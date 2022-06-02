В США сняли все вопросы насчет дальности действия систем HIMARS для Украины

Американцы не будут указывать Киеву, как использовать переданное оружие

Украинское военное командование будет само решать, на какие расстояния применять ракетные системы залпового огня HIMARS, которые американцы согласились передать Украине.

Об этом в четверг, 2 июня, во время брифинга заявила посол США Бриджит Бринк.

Посол отметила, что США не собираются указывать Киеву, как использовать американское оружие.

"Речь идет о пакете помощи на 700 млн долларов, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", — заявила Бринк.

Напомним, Белый дом официально объявил о поставках военной помощи Украине в размере 700 млн долларов. Сообщается, что американцы передадут Украине РСЗО М270 и М142 HIMARS, правда, только для обороны, то есть недальнобойного действия. Как сообщают американские СМИ, вместе с данными системами Украина получит к ним боеприпасы М31 GMLRS дальностью 64-70 км, что может существенно изменить ситуацию на фронте, ведь дальность ракет М31 превышает все аналогичные реактивные и ствольные артиллерийские системы россии и даст ВСУ преимущество в дальности поражения.

К слову, в рф заметно занервничали из-за поставок данного оружия Украине, а в Пентагоне без лишней дипломатии ответили на вопли россиян.