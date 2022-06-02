Поставка новейшего американского оружия Киеву вызвала озабоченность в рф

Поставки дальнобойного оружия, которое накануне США пообещали передать Киеву, угрожают территории российской федерации, поэтому требуют "демилитаризации" Украины на глубину гораздо большую, чем Донбасс.

Об этом в четверг, 2 июня, в своем Телеграмм-канале написал глава комиссии совфеда по защите госсуверенитета россии андрей климов, спросив у президента США Джо Байдена, в курсе ли он, что от Киева до Белгорода по прямой всего 428 километров.

"Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров", — говорится в тексте публикации.

По его словам, если Киев все же получит от Вашингтона дальнобойные ракетные установки, то россия вынуждена будет проводить так называемую "демилитаризацию" на глубину гораздо большую, чем Донбасс". Кроме того, он добавил, что, учитывая характер "склонной к военным преступлений соседней нам проамериканской хунты", это будет просто необходимо.

Климов добавил, что поставка мощного вооружения Украине странами НАТО не только делает альянс участником так называемого "киевского режима", но и не оставляет россии никакого выхода, кроме того, чтобы "в полном объеме завершить демилитаризацию всей территории, откуда выходит прямая военная угроза для рф, "лнр" и "днр".

"Поставки также повышают вероятность прямого столкновения США и россии ", — подчеркнул сенатор.

Стоит отметить, что новое заявление андрея климова выглядит довольно бессмысленно в контексте всего хода вторжения россии в Украину, ведь войска рф с первого дня войны атаковали сразу несколько областей, которые находятся далеко за пределами Донбасса.

Более того, ракетные удары за три месяца наносили практически по всей территории страны. Поэтому воспринимать всерьез слова о "демилитаризации вглубь" невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена принял решение предоставить Киеву современное дальнобойное вооружение РСЗО HIMARS после того, как Украина заверила, что не будет применять американские ракетные системы по целям на территории России.