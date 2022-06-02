Укр

До Москвы не достанет, но поможет – какие ракеты получит Украина к американским РСЗО

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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М142 HIMARS Новость обновлена 02 июня 2022, 11:14
М142 HIMARS

Какая ракета может долететь до Москвы и почему Украина ее не получит

В последний день весны, 31 мая, стало известно, что США передадут Украине РСЗО М270 и М142 HIMARS, правда при этом предупредили, что дадут только оборонительное оружие, то есть недальнобойного действия.

"Телеграф" разбирался, какие ракеты получит Украина и как они помогут на передовой.

Вместо 300 км будет не более 70

Как сообщают американские СМИ, вместе с системами М270 и М142 HIMARS Украина получит к ним боеприпасы М31 GMLRS дальностью в 40-43 мили или 64-70 км.

Боеприпас М31, который скорее всего получит Украина, представляет из себя реактивный снаряд с осколочно-фугасной боевой частью, в которой расположены 90 кг взрывчатого вещества. Боеприпас может лететь на дальность до 70 км и при взрыве формирует массу осколков, что делает его хорошим оружием против живой силы противники и небронированной или легкобронированной техники.

Украинцы получат боеприпас М31, возможно М30
Украинцы получат боеприпас М31, возможно М30

Альтернативой могла бы стать поставка боеприпасов М26 или М30, представляющие из себя реактивные снаряды кассетного типа по 644 и 404 суббоеприпасов, по факту противопехотных мин, способных накрывать площадь в 24 гектара при запуске 12 ракет с М270. Правда боеприпас М26 обладает меньшей дальностью действия, всего 45 км, против 70 км у М30 и М31.

Однако на поставку подобных боеприпасов США не пошли, вероятно потому что сами кассетные боеприпасы запрещены к применению с 2008 года, правда ни США, ни Украина, ни рф Конвенцию об их запрете так и не подписали.

Однако в целом дальность ракет М31 превышает все аналогичные реактивные и ствольные артиллерийские системы россии и дает ВСУ преимущество в дальности поражения.

Комплекс ATACMS – чего ждала Украина

Хотя боеприпасы М31 и окажутся хорошей помощью ВСУ, максимальная дальность стрельбы систем М142 HIMARS составляет порядка 300 км, что более чем вдвое превосходит дальность пуска 300-мм РСЗО "Смерч" — 120 км.

На такое же расстояние — до 120 км, бьет и тактический ракетный комплекс "Точка-У", который находится на вооружении ВСУ и является самым дальнобойным наземным оружием украинской армии.

Ракетный комплекс ATACMS
Ракетный комплекс ATACMS

Такой дальности в 300 км М142 HIMARS достигает благодаря использованию ракеты ATACMS, которая в зависимости от модификации может снаряжаться кассетными боеприпасами или фугасной боевой частью с дальностью полета от 165 до 300 километров.

Также важным преимуществом является то, что в отличии от обычных боеприпасов к М270 и М142 HIMARS, ATACMS является управляемой высокоточной ракетой, последняя модификация которой попадает в круг диаметром 10-20 метров.

Ракета PrSM – может достигнуть Москвы

Впрочем, хотя точность последних модификаций ATACMS и высока, но по дальности она не способна достигнуть столицы рф, на что так надеются в соцсетях, так как ее дальность ограничена 300 км (при минимальной дальности пуска из Сумской области в 450 км).

Справиться с подобной задачей могла бы ракета наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile), которая на испытаниях осенью 2021 года пролетела 499 километров, однако по данным американских СМИ первая партия подобных ракет поступит в армию США не ранее 2023 года.

РСЗО М270 и М142 HIMARS являются не единственными образцами военной техники которые получит Украина, также о готовности передать ракеты противовоздушной обороны IRIS-T заявили в Германии.

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#США #Оружие #Ракеты #РСЗО #Война с РФ