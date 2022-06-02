До Москвы не достанет, но поможет – какие ракеты получит Украина к американским РСЗО

Какая ракета может долететь до Москвы и почему Украина ее не получит

В последний день весны, 31 мая, стало известно, что США передадут Украине РСЗО М270 и М142 HIMARS, правда при этом предупредили, что дадут только оборонительное оружие, то есть недальнобойного действия.

"Телеграф" разбирался, какие ракеты получит Украина и как они помогут на передовой.

Вместо 300 км будет не более 70

Как сообщают американские СМИ, вместе с системами М270 и М142 HIMARS Украина получит к ним боеприпасы М31 GMLRS дальностью в 40-43 мили или 64-70 км.

Боеприпас М31, который скорее всего получит Украина, представляет из себя реактивный снаряд с осколочно-фугасной боевой частью, в которой расположены 90 кг взрывчатого вещества. Боеприпас может лететь на дальность до 70 км и при взрыве формирует массу осколков, что делает его хорошим оружием против живой силы противники и небронированной или легкобронированной техники.

Украинцы получат боеприпас М31, возможно М30

Альтернативой могла бы стать поставка боеприпасов М26 или М30, представляющие из себя реактивные снаряды кассетного типа по 644 и 404 суббоеприпасов, по факту противопехотных мин, способных накрывать площадь в 24 гектара при запуске 12 ракет с М270. Правда боеприпас М26 обладает меньшей дальностью действия, всего 45 км, против 70 км у М30 и М31.

Однако на поставку подобных боеприпасов США не пошли, вероятно потому что сами кассетные боеприпасы запрещены к применению с 2008 года, правда ни США, ни Украина, ни рф Конвенцию об их запрете так и не подписали.

Однако в целом дальность ракет М31 превышает все аналогичные реактивные и ствольные артиллерийские системы россии и дает ВСУ преимущество в дальности поражения.

Комплекс ATACMS – чего ждала Украина

Хотя боеприпасы М31 и окажутся хорошей помощью ВСУ, максимальная дальность стрельбы систем М142 HIMARS составляет порядка 300 км, что более чем вдвое превосходит дальность пуска 300-мм РСЗО "Смерч" — 120 км.

На такое же расстояние — до 120 км, бьет и тактический ракетный комплекс "Точка-У", который находится на вооружении ВСУ и является самым дальнобойным наземным оружием украинской армии.

Ракетный комплекс ATACMS

Такой дальности в 300 км М142 HIMARS достигает благодаря использованию ракеты ATACMS, которая в зависимости от модификации может снаряжаться кассетными боеприпасами или фугасной боевой частью с дальностью полета от 165 до 300 километров.

Также важным преимуществом является то, что в отличии от обычных боеприпасов к М270 и М142 HIMARS, ATACMS является управляемой высокоточной ракетой, последняя модификация которой попадает в круг диаметром 10-20 метров.

Ракета PrSM – может достигнуть Москвы

Впрочем, хотя точность последних модификаций ATACMS и высока, но по дальности она не способна достигнуть столицы рф, на что так надеются в соцсетях, так как ее дальность ограничена 300 км (при минимальной дальности пуска из Сумской области в 450 км).

Справиться с подобной задачей могла бы ракета наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile), которая на испытаниях осенью 2021 года пролетела 499 километров, однако по данным американских СМИ первая партия подобных ракет поступит в армию США не ранее 2023 года.

РСЗО М270 и М142 HIMARS являются не единственными образцами военной техники которые получит Украина, также о готовности передать ракеты противовоздушной обороны IRIS-T заявили в Германии.