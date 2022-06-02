Война — день 99: ВСУ контратакуют в Херсонской области, но оккупанты давят на Донбассе

Оперативно о главном за 2 июня

В Украине начинается 99-ый день с момента начала полномасштабного вторжения российской армии. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашей страны, где оккупанты сфокусировали усилия в районе Северодонецка и Лисичанска. Вместе с тем украинские защитники проводят успешное контрнаступление в районе Херсонской области. Хорошие новости поступили и от западных союзников, так США утвердили новый пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов, а Германия пообещала передать ВСУ новейшие системы ПВО.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, произошедших в Украине и мире 2 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 В одном из районов Харькова ночью слышали взрывы, по данным из местных телеграм-каналов жители сообщают о пожаре.

Напомним, новости за 30 мая доступны в материале: "Война — день 96: россияне вошли в Северодонецк, а ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины".

А о том, что происходило 31 мая можно прочитать в трансляции: "Война — день 97: россия всеми силами штурмует Луганщину, теряя позиции на юге Украины".

Информация за 1 июня доступна в материале: "Война — день 98: ВСУ наступают на юге Украины, но россияне почти захватили руины Северодонецка"