Еще одна европейская страна признала действия россии в Украине геноцидом

Мир не оставляет Украину один-на-один с россией

В четверг, 2 июня, ирландские политики во время заседания Сената поддержали резолюцию, которой признали полномасштабную войну россии против Украины актом геноцида. В документе отмечается об осуждении кремлевской агрессии и необходимости привлечь всех причастных к ответственности.

Об этом стало известно из публикации сенатора Марка Дейли в Twitter, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Политик подчеркнул, что в Сенате Ирландии осознают всю серьезность ситуации, а потому осудили войну, начатую Кремлем, и назвали вторжение россии в Украину незаконным. Также было принято решение прировнять нынешние события к геноциду украинского народа, ведь этому существует множество документальных доказательств.

Помимо этого в документах, отрывки из которых опубликованы Марком Дейли, отмечается необходимость привлечь к ответственности "политическое руководство рф". По сути, ирландцы официально призвали представители Кремля военными преступниками.

Добавим, что Ирландия стала уже седьмым государством, которое признало войну в Украине актом геноцида.

Напомним, что впервые российскую агрессию геноцидом назвал президент Владимир Зеленский – еще 10 марта. Это произошло после авиационного удара по роддому в Мариуполе. Уже после этого стало известно, что именно из-за геноцида против украинцев официальный Киев подаст против рф иск в Гаагу.

Первым иностранным государством, официально заявившем о геноциде украинцев, стали США. Этот термин прозвучал от президента Джозефа Байдена. Его позицию вскоре поддержали и политики Канады.

Официальные же резолюции об осуждении факта геноцида украинского народа были впервые приняты правительствами Эстонии и Литвы.