ЕС согласовал новые санкции против россии: сделали поблажку для важного человека путина

Ограничения не затронут путинского приспешника Патриарха Кирилла

В четверг, 2 июня, Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий отказ от большей части российской нефти. При этом ЕС пошел на уступки Кремлю, отказавшись от персональных санкций против Патриарха Кирилла.

Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что санкционный пакет уже приняли послы ЕС.

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"6-й пакет санкций ЕС против россии принят послами в ЕС. Патриарх Кирилл не включен", – сообщил Йозвяк.

Следует отметить, что санкции вступят в силу после их публикации в официальном журнале ЕС. По словам Йозвяка, это должно произойти в пятницу, 3 июня.

Добавим, что шестой пакет ограничений против РФ предусматривает: эмбарго на российскую нефть, отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от международной платежной системы SWIFT. Также расширится список физических лиц, подпадающих под санкции. Среди них – очередные кремлевские пропагандисты-журналисты.

Агентство Bloomberg сообщало, что на исключении из санкционного перечня главы русской православной церкви патриарха кирилла настаивала Венгрия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Канада ввела новые санкции против любовницы путина и еще двух десятков россиян.