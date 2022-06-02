"Референдума" о судьбе Донбасса пока не будет: у путина озвучили причину

Очевидно, в российском правительстве понимают все вероятные последствия такого решения

Боевики на Донбассе зря недавно "анонсировали" вероятное проведение "референдума" о присоединении непризнанных "республик" к российской федерации. По словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, пока подобное решение принять невозможно, ведь для этого существуют объективные причины.

Больше подробностей сообщают росСМИ, информирует "Телеграф".

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На данный момент, утверждает песков, вероятность "народного волеизъявления" крайне мала, ведь военные действия не располагают к подходящим для референдума условиям. При этом он упомянул не только территорию ОРДЛО, но и временно оккупированную Херсонскую и часть Запорожской областей.

"Когда безопасность полностью не обеспечена, […] в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении "референдумов")", — отметил рупор Кремля.

При этом, по мнению пескова, наибольшая угроза исходит, конечно же, именно от украинской армии, а не от россиян, которые расстреливают мирных жителей, их дома и гражданскую инфраструктуру по всем регионам Украины.

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Также пресс-секретарь кровавого диктатора отметил, будто бы Кремль совершенно не заинтересован в подобных "референдумах". песков подчеркивает, что судьбу региона "должны решать люди, которые живут на этих территориях".

Следует добавить, что ранее на Херсонщине местные коллаборанты заявляли о желании присоединить область к рф уже к концу 2022 года.

Также "Телеграф" писал о том, что на территории ОРДЛО боевики готовят не только "референдум", но еще и хотят провести "трибунал" над несколькими украинскими политиками. Среди них — сразу два наших президента.