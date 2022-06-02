В порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно (видео)

В Бердянске Запорожской области произошли взрывы

В четверг, 2 июня, в морском порту временно оккупированного россиянами Бердянска прогремели взрывы, после чего местные жители увидели высокий столб дыма.

По предварительным данным, пишут в сети, в порту украинскими партизанами уничтожен один из военных грузов оккупанта. Информация о причинах взрывов уточняется.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тем временем оккупационные власти Бердянска заявляют, что взрывы в порту связаны якобы с разминированием: "Инженерная служба Черноморского флота россии планирует за три дня разминировать Бердянский морской порт, который находится на подконтрольной территории Запорожской области".

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Стоит отметить, что нет никаких оснований верить россиянам на слово, тем более странно, что раньше решение о разминировании порта не рассматривалось и никак не анонсировалось.

Напомним, что украинские военные начинают постепенно контратаковать на южном отрезке фронте, о чем свидетельствуют свежие карты боев. Это значит, что никто жителей временно оккупированных регионов не забыл, и каждый населенный пункт — Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие — будут возвращены под контроль Киева. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.