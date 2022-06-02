В порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
В Бердянске Запорожской области произошли взрывы
В четверг, 2 июня, в морском порту временно оккупированного россиянами Бердянска прогремели взрывы, после чего местные жители увидели высокий столб дыма.
По предварительным данным, пишут в сети, в порту украинскими партизанами уничтожен один из военных грузов оккупанта. Информация о причинах взрывов уточняется.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Тем временем оккупационные власти Бердянска заявляют, что взрывы в порту связаны якобы с разминированием: "Инженерная служба Черноморского флота россии планирует за три дня разминировать Бердянский морской порт, который находится на подконтрольной территории Запорожской области".
Стоит отметить, что нет никаких оснований верить россиянам на слово, тем более странно, что раньше решение о разминировании порта не рассматривалось и никак не анонсировалось.
Напомним, что украинские военные начинают постепенно контратаковать на южном отрезке фронте, о чем свидетельствуют свежие карты боев. Это значит, что никто жителей временно оккупированных регионов не забыл, и каждый населенный пункт — Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие — будут возвращены под контроль Киева. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.