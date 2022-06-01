Зеленский назвал потери Украины в войне и прошелся по слабостям путина

Владимир Зеленский озвучил ежедневное количество раненых и убитых военных

Украина теряет каждый день от 60 до 100 своих защитников. Такие цифры назвал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ситуация тяжелая и сложнее всего она на востоке Украины и юге Донецкой и Луганской областей. Ранения получают около 500 украинских воинов.

Об этом он рассказал в интервью американскому каналу Newsmax. Украинский президент также отметил, что Украина сейчас является защитным периметром для других стран.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Зеленский не только рассказал об украинских потерях, но и раскритиковал незавершенность санкций против российского президента владимира путина. Мир должен прекратить его защищать, настаивает украинский лидер, напоминая о возможностях для диктатора "сохранить лицо".

Высказался украинский президент о попытках покушений на него, напомним, о них стало известно весной. Зеленский назвал попытки убить лидера страны — слабостью, как и неспособность выйти на переговоры, и оккупировать меньшую страну.

Как ранее писал "Телеграф", что аналитики предсказали свержение путина в случае проигрыша в войне. При этом реальное положение дел на фронте и колоссальные потери россии замалчиваются.