США расширили список санкций: теперь в нем захарова и друг-"кошелек" путина

В перечне 16 компаний и 17 человек, приближенных к российскому президенту

В четверг, 2 июня, Министерство финансов США расширило санкционный список, внеся в него официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову, близкого друга российского президента Сергея Ролдугина и еще нескольких российских деятелей.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте американского Минфина.

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Так, под санкции США попали 16 российских компаний и 17 человек, среди которых значительная часть представителей власти и приспешников кровавого диктатора владимира путина, в частности:

представитель МИД Мария Захарова;

бизнесмен Алексей Мордашов (владеет предприятием "Северсталь"), а также двое его детей и жена;

виолончелист Сергей Ролдугин;

министр ЖКХ Ирек Файзуллин;

глава Минэкономразвития Максим Решетников;

глава Минтранспорта Виталий Савельев;

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

владелец группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов;

глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

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Среди юридических лиц под санкции попала "Северсталь", владеющая активами в РФ, а также в Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Это сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область).

Следует отметить, что виолончелист Сергей Ролдугин считается близким другом российского президента. По данным из открытых источников, Путин познакомился с Ролдугиным во время военной службы последнего в Ленинграде. Музыкант не раз говорил о том, что Путин ему как брат и даже признался, что стал крестным отцом старшей дочери российского диктатора Марии. В 2016 году "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорилось о причастности Ролдугина к четырем оффшорным компаниям, что позже подтвердили власти Литвы. При этом Путин это дело прикрыл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций против РФ, которым предусматривается отказ от большей части российской нефти.