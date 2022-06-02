ВСУ поймали оккупантов в ловушку в Северодонецке: подробности от Арестовича

Благодаря тактической хитрости россияне упустили возможность наступать

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные пошли на хитрость в Северодонецке, который оккупанты кроют ракетами и артиллерией.

Подробности Арестович опубликовал в четверг, 2 июня, в собственном Telegram-канале. Советник Ермака отметил, что российские войска удалось затащить в ловушку, сымитировав "сдачу" Северодонецка.

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"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, удачно "сдав" город. Сейчас российское командование находится в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их преимущество в авиации и артиллерии", — сообщил Арестович.

По его словам, за Северодонецк сейчас идут очень жесткие бои, а из-за тактической уловки ВСУ россияне вынуждены бросать все силы на удержание позиций. О полном захвате города речь уже не идет.

Более того, как отметил Арестович, некоторые российские солдаты попали в Северодонецке в плен.

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Напомним, что 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по химзаводу "Азот", повредив цистерну с азотной кислотой. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в бомбоубежищах завода могут находиться 800 мирных жителей, скрывающихся там от обстрелов.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое значение имеет Северодонецк для Украины, и почему россияне так хотят его оккупировать.