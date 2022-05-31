Россияне ударили по химзаводу в Северодонецке – есть опасность отравления азотной кислотой

Людей просят подготовить маски для лица и пропитать их содовым раствором

Во вторник, 31 мая, на 97-й день войны в Украине российские оккупанты ударили по химическому заводу в Северодонецке Луганской области. Снаряд попал в цистерну с азотной кислотой – жителей призывают не выходить из укрытий.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в собственном Telegram-канале. Он призвал людей подготовить маски для лица, которые обязательно следует пропитать содовым раствором.

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Гайдай призвал жителей Луганской области не выходить из укрытий, ведь азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", — отметил глава.

Пары азотной кислоты опасны еще и потому, что они поражают глаза и могут привести к потере зрения. Обязательно нужно следить за направлением ветра, если вы очутились на улице, но лучше не выходить из укрытий.

Первая помощь при отравлении азотной кислотой

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.

При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непрерывные бомбардировки мариупольского завода "Азовсталь", который оккупанты намерены уничтожить, могут привести к экологической катастрофе в Азовском море — речь о полном вымирании флоры и фауны.