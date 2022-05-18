Россияне хотят сравнять с землей "Азовсталь": власти Мариуполя назвали три причины

"Азовсталь" – это уникальный металлургический комплекс

Российские оккупанты из так называемой "Донецкой народной республики" намерены снести мариупольский завод "Азовсталь", с которого на днях удалось эвакуировать более 260 украинских военных. Россияне боятся, что совсем скоро ВСУ получат подкрепление и деоккупируют Мариуполь.

Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Мариупольском городском совете.

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По словам представителей власти Мариуполя, оккупанты из "ДНР" хотят снести "Азовсталь" сразу по нескольким причинам:

они боятся, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя, а завод "Азовсталь" — это важный для Украины промышленный комплекс;

они хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных;

они не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя, для них это только территория крымского коридора.

Следует отметить, что важность завода "Азовсталь" для Украины сложно переоценить, ведь предприятие является уникальным металлургическим комплексом полного цикла. До войны завод обеспечивал работой 10 тысяч человек, уплачивал миллиарды долларов валютных поступлений и налогов. Относительно мощностей производства — давал 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 миллионов тонн чугуна, 4,5 тонны металлопроката.

В горсовете отмечают, что российские варвары пользуются принципом: "Ломать — не строить. Душа не болит".

Напомним, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать сотни украинских военнослужащих, из которых десятки получили ранения разной степени тяжести. Наших воинов вывезли на неподконтрольную Украине территорию, однако власти обещают обменять их на российских пленных и таким образом спасти. На предприятии в Мариуполе все еще остаются бойцы полка "Азов", однако их количество не разглашается по понятным причинам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ныне бойцы получают необходимую медицинскую помощь, а работа по их возвращению продолжается и требует времени.