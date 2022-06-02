Стало известно, сколько времени понадобится ВСУ для освоения мощного оружия от США

РСЗО, которые уже в ближайшее время может получить Украина, могут попасть в цель на расстоянии 70 километров

Украинским защитникам понадобится около трех недель, чтобы должным образом овладеть современными ракетными системами HIMARS американского производства. Именно это оружие Украина должна получить в рамках нового пакета военной помощи от США при условии, что их не будет использовать для ударов по территории россии.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от заместителя государственного секретаря Штатов по вопросам оборонной политики Колина Кала, новое оборудование, которое уже в ближайшее время получит Киев, станет наиболее новейшим вооружением, предоставленным США с начала полномасштабного вторжения россии.

"Украинская сторона около двух месяцев просила их предоставить, не получая на это разрешения, что вызвало разочарование как в Киеве, так и в Вашингтоне ", — говорится в тексте издания.

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По словам Кала, США готовы передать Украине ракетные системы HIMARS исключительно после того, как получат гарантии, что они не будут использоваться украинцами для нанесения ударов по территориям российской федерации.

"Со времени прихода к власти президента Байдена, США прислали Украине оборонную помощь на 5,3 млрд долл., большую часть из которой — 4,6 млрд долл. — после вторжения", — отмечает издание.

Следует напомнить, что несколькими днями президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена принял решение предоставить Киеву современное дальнобойное вооружение РСЗО HIMARS после того, как Украина заверила, что не будет применять американские ракетные системы по целям на территории рф.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Америка выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов.