"Встаю на сторону жертвы": известный журналист Невзоров взял гражданство Украины
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российский журналист Александр Невзоров, признанный в россии "иноагентом" из-за постоянной критики путинского режима, получил гражданство Украины. Совместно с ним официально украинкой стала его жена Лидия.
Соответствующую информацию в пятницу, 3 июня, Невзоров лично подтвердил в своем Телеграмм-канале.
"Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место", — написал он.
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