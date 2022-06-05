Политик считает, что поставки западного оружия только "затягивают конфликт"

Поставки Украине дальнобойного оружия, таких, к примеру, как ракетные системы залпового огня HIMARS, могут стать причиной новых ракетных ударов со стороны россии. По словам российского кровавого диктатора владимира путина, они наблюдают и собираются "делать выводы" из происходящего вокруг вооружения нашей страны.

Об этом политик заявил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 5 июня. По мнению путина, у россии еще остались объекты, по которым она до сих пор не вела огонь.

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По словам путина, его армия имеет все еще достаточно много боеприпасов, которые могут быть использованы против Украины во время нынешней войны.

"Если они будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — подчеркнул российский диктатор.

Помимо этого он считает, что Запад, который предоставляет вооружение для ВСУ, не пытается помочь Украине. путин уверяет, что такие поступки — исключительно желание затянуть нынешний вооруженный конфликт на более длительное время. Вариант с тем, что Украине нужно держать удар и защищаться от нападения его цепных псов, политик, похоже, не рассматривает.

Невзирая на такие заявления российского политика, Украина все равно продолжает сотрудничать с европейскими партнерами насчет получения дополнительного оружия для ВСУ. Среди последних вероятных благодетелей оказалась Испания. Как писал "Телеграф", существует вероятность получения от официального Мадрида танков Leopard и ЗРК.