Война — день 101: россияне получают отпор на Донбассе, но готовятся к новому штурму Харьковщины

Оперативно о главном 4 июня

Украина вот уже 101 день находится в состоянии полномасштабной войны с россией. Несмотря на активные попытки оккупантов захватить Северодонецк, украинские военные мужественно дают им отпор, а местами даже заставляют их отступать. Вместе с тем в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне готовят еще одну попытку штурма, на сей раз в Харьковской области. Тем временем страны Запада продолжают поддерживать Украину, передавать оружие украинским защитникам и вводить новые санкции против россиян.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 4 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Воздушном командовании ВСУ подвели итоги войны за минувшие 100 дней:

С 24 февраля штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВСУ Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов на колонны оккупантов, скопления техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты.

За 3 июня ударная авиация Воздушных Сил уничтожила более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.

Напомним, новости за 1 июня доступны в публикации: "Война — день 98: ВСУ наступают на юге Украины, но россияне почти захватили руины Северодонецка".

А информация за 2 июня доступна в статье: "Война — день 99: ВСУ контратакуют в Херсонской области, но оккупанты давят на Донбассе".

О том, что происходило 3 июня, можно прочитать в материале: "Война — день 100: ВСУ освобождают Херсонщину и дают жару оккупантам на Донбассе".