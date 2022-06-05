Сборная Украины проиграла Уэльсу из-за ошибки судьи и осталась без ЧМ-2022 (видео)

Судейский ляп испортил прекрасный матч в Кардиффе

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины провела стыковой матч с командой Уэльса за путевку на чемпионат мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев.

В Кардиффе на стадионе "Кардифф-Сити" украинцы по-хозяйски взяли мяч под контроль и в первом тайме смотрелись предпочтительнее. Однако вышли вперед именно хозяева. На 34-й минуте поединка главная звезда валлийцев Гарет Бейл мощно навесил со штрафного, а Андрей Ярмоленко неудачно подставил голову, от которой мяч попал в сетку ворот Георгия Бущана. В конце первого тайма Джо Аллен сбил Андрея Ярмоленко в своей штрафной, однако рефери даже с помощью VAR не зафиксировали очевидный фол. Главным арбитром встречи был испанец Антонио Матеу Лаос.

Во втором тайме Уэльс чаще огрызался, но ближе к концу тайма на поле была лишь одна команда — подопечные Петракова. "Желто-синие" предприняли попытку штурма ворот хозяев, но в рамке валлийцев надежно действовал Уэйн Хеннесси.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Таким образом, сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в Катаре. В начале апреля состоялась жеребьевка финального раунда ЧМ, по итогам которой "Драконы" (прозвище валлийской команды, — Ред.) выступят на турнире в группе B вместе с Англией, США и Ираном. Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Украины не квалифицировалась на турнир.

Напомним, в полуфинальном раунде отбора на ЧМ-2022 "Желто-синие" переиграли в гостях Шотландию. Встреча в Глазго завершилась со счетом 1:3.