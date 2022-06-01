Сборная Украина с трудом победила Шотландию и приблизилась к ЧМ-2022: видеообзор матча

"Желто-синие" за путевку на ЧМ-2022 сразятся с Уэльсом

В среду, 1 июня, сборная Украины по футболу провела гостевой поединок против Шотландии. Встреча, которая прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", завершилась со счетом 1:3 в пользу украинцев.

В первом тайме, который проходил в равной борьбе, сборной Украины удалось распечатать ворота Крейга Гордона. На 33-й минуте Руслан Малиновский блестящей передачей разрезал всю оборону хозяев, а Андрей Ярмоленко технично перекинул кипера Шотландии.

В начале второго тайма, на 49-й минуте встречи, Роман Яремчук удвоил преимущество "Желто-синих", поразив со второго этажа ворота шотландцев. Голевой навес на счету Александра Караваева. Шотландцы пошли в атаку и таки добились своего. На 79-й минуте Каллум Макгрегор прошил Бущана, который мог в эпизоде со взятием ворот сыграть гораздо лучше. Украинцы под занавес встречи усилиями Артема Довбика вновь сделали разницу в два мяча — 1:3.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Гол Ярмоленко Шотландии

Гол Яремчука Шотландии

Напомним, игра с Шотландией была ключевой для нашей команды, ведь в стыковом раунде ответных игр не предусмотрено. Эта победа позволила "Желто-синим" пробиться в финал квалификации, где на соперника уже несколько месяцев ожидает Уэльс. Валлийцы сыграют с украинцами уже 5 июня в Кардиффе. Победитель этого матча и сыграет на чемпионате мира в Катаре. К слову, уже известны соперники победителя нашего пути квалификации. Счастливчик попадет в группу B, где сыграет с Англией, США и Ираном. ЧМ-2022 по футболу пройдет на футбольных полях Катара с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что украинские футболисты красиво вышли на поле в Глазго.