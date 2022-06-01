Какая красота: сборная Украины патриотично вышла на поле в важнейшем матче против Шотландии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Сборная Украины устроила перфоманс в Шотландии
В среду, 1 июня, сборная Украины по футболу проводит ключевой поединок отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.
Игроки команды Украины вышли на поле, обернувшись в национальные флаги. Таким образом, футболисты главной команды страны напомнили миру о войне в Украине, полномасштабная стадия которой длится вот уже 98 дней.
Напомним, матч 1/2 финала квалификации на чемпионат мира по футболу Шотландия — Украина проходит в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
В случае победы "Желто-синие" пробьются в финал квалификации, где на соперника уже несколько месяцев ожидает Уэльс. К слову, поединок Украины/Шотландии с валлийцами пройдет 5 июня в Кардиффе на арене "Кардифф Сити". Победитель этого матча и выйдет на чемпионат мира по футболу. Уже известны соперники победителя нашего пути квалификации. Счастливчик попадет в группу B с Англией, США и Ираном. ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции, говоря о войне в Украине.