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Яка краса: збірна України патріотично вийшла на поле у найважливішому матчі проти Шотландії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України Новина оновлена 01 червня 2022, 22:19
Збірна України

Збірна України влаштувала перфоманс у Шотландії

У середу, 1 червня, збірна України з футболу проводить ключовий поєдинок відбору на ЧС-2022 із Шотландією.

Гравці команди України вийшли на поле, обернувшись у національні прапори. Таким чином, футболісти головної команди країни нагадали світові про війну в Україні, повномасштабна стадія якої триває вже 98 днів.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу кваліфікації на чемпіонат світу з футболу Шотландія — Україна проходить у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

У разі перемоги "Жовто-сині" проб’ються у фінал кваліфікації, де на суперника вже кілька місяців чекає Уельс. До речі, поєдинок України/Шотландії з валлійцями пройде 5 червня в Кардіффі на арені "Кардіфф Сіті". Переможець цього матчу вийде на чемпіонат світу з футболу. Вже відомі суперники переможця нашого шляху кваліфікації. Щасливчик потрапить до групи B з Англією, США та Іраном. ЧС-2022 з футболу пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України Олександр Зінченко розплакався на пресконференції, говорячи про війну в Україні.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Шотландії #Відбір на ЧС-2022